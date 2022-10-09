يلا شوت ناو AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنيستيري اونلاين yalla shoot بث مباشر الاهلي كورة HD

نقدم اليوم يلاشوت AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنيستيري التونسي بث مباشر الأهلي يلا شوت في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والمنستيري بث مباشر اليوم المنستيرى vs الأهلي يترقب عشاق النادي الأهلي الظهور الأول للمارد الأحمر مباراة الأهلي القادمة امام الاتحاد المنستيري في بداية مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقام المدير الفني الجديد البرتغالي كولر بعقد محاضرة فنية آخيرة للاعبي الأهلي في المران الأخير الذي أقيم في تونس وتحديدا على ميدان ملعب مصطفى بن جنات الموجود في مدينة المنستير.

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وشرح كولر مدرب الأهلي خطة مباراة الأهلى بث مباشر اليوم ضد الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 من بطولة أبطال إفريقيا، وأوضح للاعبين خطة مواجهة المنستيري ونقاط الضعف من أجل العودة بنقاط المباراة التي تساعد في مباراة العودة المقرر إقامتها في القاهرة.



موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الاتحاد المنيستيري، مساء اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري.



وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.