يلا fel3arda شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر ahly على القناة الوطنية المفتوحة kora live

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

يلا fel3arda شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر القناة الوطنية المفتوحة kora live اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد المنستيري

وأما القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم من المقرر ان تكون قناة بين سبورت الثانية وقناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.

 

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد المنستيرى بدوري الأبطال

وكشفت قناة الوطنية التونسية عن إذاعة مباراة الاهلي ضد المنستيري مباشرة اليوم، ويبحث الكثيرون عن تردد القناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي.

تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10796.
استقطاب عمودي
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الاهلى والاتحاد المنستيري والقنوات الناقله


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد المنستيري التونسي يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية.

 

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية، برونو سافيو.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، حسام حسن.

الأكثر قراءة

عاجل. الكشف أرقام لاعبي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. رفع العائد على الدولار الامريكي  بالبنوك المصرية

عاجل.. قناة مصرية مفتوحة على النايل سات تعُلن نقل مباراة الأهلي والإتحاد المنستيري

عاجل.. قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 تسفر عن مواجهات نارية

عاجل.. الخطيب يقرر غلق ملف التعاقدات الصيفية

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الاهلي الزمالك بث مباشر في بطولة إفريقيا لكرة اليد اونلاين HD كورة لايف

كولر يفزع الخطيب.. مدرب الأهلي يتخذ قرار مصيري جديد