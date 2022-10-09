البورصة المصرية تستهل تعاملات الإسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت البورصة المصرية، خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، تراجع  جماعي للمؤشرات. 

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تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 9970 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12290 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4021 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2205 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3144 نقطة.

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