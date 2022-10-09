يوتيوب HD مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنيستيري بث حي livehd7 تابع اونلاين AHLY قناة مفتوحة مجانا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

مشاهدة مباراة الأهلي والمنستيري بث حي livehd7 اليوم على يوتيوب HD يبحث عنها جماهير الأهلي من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر اونلاين اليوم يلا شوت دون تقطيع في أول مباريات الأهلي مباشر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

يلتقي في الرابعة من عصر اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير لحساب ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي والاتحاد المنيستيري التونسي، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق محمد الكواليني.

تابع اونلاين AHLY قناة مفتوحة مجانا

وتنقل مباراة الأهلى والاتحاد المنستيري عبر قناة الوطنية التونسية 1، والتي أعلنت عن نقل المباراة بشكل حصري، وهي قناة مفتوحة على قمري النايل سات والعرب سات ويمكن استقبالها في كافة البلاد العربية وبينها مصر وفق القيم التالية:

 

وأعفت القرعة، النادي الأهلي من المشاركة في مباراة الدور التمهيدي (دور الـ 64) نظرًا لتصدره التصنيف الأفريقي آخر عشر سنوات، فيما خاض الاتحاد المنستيري مواجهة في ذات الدور أمام الجيش الرواندي حسمها الفريق التونسي بالخسارة ذهابًا بهدف والفوز بثلاثية نظيفة في تونس.

 

الأكثر قراءة

يلا شوت ناو AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنيستيري اونلاين yalla shoot بث مباشر الاهلي كورة HD

لايف ستريم on sport مجانًا مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت NEW

يلا fel3arda شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر ahly على القناة الوطنية المفتوحة kora live

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

كورة HD مشاهدة مباراة الزمالك والترجي نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد يلا zamalek اونلاين

لايف zamalek كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر yalla shoot يوتيوب

هدف الأهلي في شباك الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

عاجل.. آرسنال يضرب ليفربول بثلاثية ويتصدر الدوري الإنجليزي من جديد