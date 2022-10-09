يوتيوب HD مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنيستيري بث حي livehd7 تابع اونلاين AHLY قناة مفتوحة مجانا

مشاهدة مباراة الأهلي والمنستيري بث حي livehd7 اليوم على يوتيوب HD يبحث عنها جماهير الأهلي من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر اونلاين اليوم يلا شوت دون تقطيع في أول مباريات الأهلي مباشر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يلتقي في الرابعة من عصر اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير لحساب ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي والاتحاد المنيستيري التونسي، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق محمد الكواليني.

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وتنقل مباراة الأهلى والاتحاد المنستيري عبر قناة الوطنية التونسية 1، والتي أعلنت عن نقل المباراة بشكل حصري، وهي قناة مفتوحة على قمري النايل سات والعرب سات ويمكن استقبالها في كافة البلاد العربية وبينها مصر وفق القيم التالية:

وأعفت القرعة، النادي الأهلي من المشاركة في مباراة الدور التمهيدي (دور الـ 64) نظرًا لتصدره التصنيف الأفريقي آخر عشر سنوات، فيما خاض الاتحاد المنستيري مواجهة في ذات الدور أمام الجيش الرواندي حسمها الفريق التونسي بالخسارة ذهابًا بهدف والفوز بثلاثية نظيفة في تونس.