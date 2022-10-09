كول كورة AL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر الاهلي HD قناة مفتوحة دون تقطيع bein match

كول كورة مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري AL AHLY بث مباشر HD على قناة مفتوحة دون تقطيع bein match ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة القارية يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الجاري.

وتلعب تلك المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد التاسع من أكتوبر، واليكم الان تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري ونهائي اليد في دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر الاهلي HD

ومن خلال هذه المبارة العامة التي تأتي بعد فترة استعداد قوية للنادي الاهلي، فسوف يحل المارد الأحمر ضيفًا على نظيره الاتحاد المنستيري، يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة القارية.

وومن هنا فسوف يسعى الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد مارسيل كولر، لتخطي عقبة الفريق التونسي والتأهل إلى دور المجموعات، للسعي نحو اقتناص اللقب الحادي عشر بعد خسارة نهائي النسخة الماضية أمام الوداد المغربي.

وأعلنت قناة "الوطنية التونسية" عن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري على الهواء مباشرةً، يوم الأحد المُقبل، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، والثالثة بتوقيت تونس، حيث يحل المارد الأحمر ضيفًا على نظيره الاتحاد المنستيري، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة القارية.

كول كورة مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري AL AHLY

وفي هذا الصدد يسعى النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد مارسيل كولر، لتخطي عقبة الفريق التونسي والتأهل إلى دور المجموعات، للسعي نحو اقتناص اللقب الحادي عشر بعد خسارة نهائي النسخة الماضية أمام الوداد المغربي.

وفي ضوء هذا فقد اعلنت أيضًا القناة إذاعة مباراة نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بين الزمالك والترجي، وقد كان قد فاز الزمالك أمس على الأهلي بنتيجة 26-25 في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، ليلتقي نادي الترجي التونسي لكرة اليد في نهائي البطولة.

تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري ونهائي اليد في دوري أبطال إفريقيا

عرب سات 12643- أفقي 27500.

يوتلسات 7 11657- عمودي 27500.

يوتلسات 7 (hd) 10873- عمودي 27500.

نايل سات (sd) 10796- عمودي 27500.

بدر (hd) 12643- أفقي 27500.

هوت بيرد (sd) 12149- عمودي 27500.