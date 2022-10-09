مجانا يلا شوت الجديد HD مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري رابط كورة لايف بث مباشر ALAHLY اليوم

مجانا يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري رابط كورة لايف بث مباشر حيث يتصدر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري والقنوات الناقلة في مواجهة قوية المارد الأحمر في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري مجانا يلا شوت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنيستيري، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في تمام الساعة الرابعة عصرًا - الثالثة بتوقيت تونس - على استاد «مصطفى بن جنات» في مدينة منستير، علمًا بأن مباراة الإياب من المقرر إقامتها يوم 15 أكتوبر، على استاد «الأهلي وي السلام».

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وسوف تذاع مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري التونسي، عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس 1، بتعليق المعلق محمد الكواليني.

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا أمام الجماهير بشكل مجاني، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة الساعة الثانية عصرًا.

وتذاع المباراة بشكل مجاني على قناة «الوطنية التونسية» على القمر الصناعي النايل سات، كما يمكن للجماهير أيضًا مشاهدة المباراة عبر بث مباشر على «يوتيوب» لقناة الوطنية التونسية.



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محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع، أكرم توفيق وعبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول

وسط الملعب، السولية وحمدي فتحي وبرونو سافيو

في الهجوم، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وحسام حسن.