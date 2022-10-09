رابط يلا ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر قناة الوطنية التونسية مجانا HD

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر قناة الوطنية التونسية على رابط يلا ahly حيث ينتظر جمهور النادي الأهلي بشغف بالغ مواجهة المارد الأحمر أمام الاتحاد المنيستري التونسي في ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الاهلي تابع لايف بطولة إفريقيا مجانا HD

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في تمام الساعة الرابعة عصرًا - الثالثة بتوقيت تونس وهو نفس توقيت جرينتش.

وستقام المباراة على استاد «مصطفى بن جنات» في مدينة منستير، علمًا بأن مباراة الإياب من المقرر إقامتها يوم 15 أكتوبر، على استاد «الأهلي وي السلام».

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وننشر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، إذ يأتي تردد قناة أون تايم سبورتس، كالتالي:

تردد: 11861

معدل الترميز: 27500

ويأتي تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة للمباراة، كالتالي:

التردد: 10779

معدل الترميز: 27500ويختتم الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، استعدادًا للمباراة المرتقبة والأولى للفريق تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

تردد قناة الوطنية التونسية

تعتبر قناة الوطنية التونسية هي أحد أبرز القنوات في دولة تونس الشقيقة والتي تقوم بعرض أهم المواجهات الرياضية في جميع الألعاب حيث كانت القناة تبث مباريات كرة اليد في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكذلك مباريات الفرق التونسية الهامة وأعلنت عن إذاعة مباراة الأهلي المصري ضد الاتحاد المنستيري، لذلك فإن الجميع يبحث عن تردد قناة الوطنيه التونسية 1 الجديد على النايل سات وذلك ما سنتناوله سويًا في السطور القادمة من هذا المقال:-

بعد التأكد من إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في ذهاب الدور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر تردد قناة الوطنيه التونسية 1 فنستعرض معكم موعد المباراة التي من المقرر ان تقام على ملعب مصطفى بن جنات في تونس وذلك يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، وعن توقيت المباراة فمن المقرر أن تُلعب عصرًا في تمام الساعة الرابعة 16:00 بتوقيت مصر والساعة الثالثة 15:00 بتوقيت تونس والساعة الخامسة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للمباراة عبر شاشة قناة الوطنية التي ستقوم ببث المباراة بجودة HD.