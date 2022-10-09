لايف ستريم on sport مجانًا مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت NEW

لايف ستريم on sport مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر اليوم 9-10-2022 يستضيف فريق الاتحاد المنستيري نظيرة فريق الأهلي المصري ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة اون تايم سبورتس إلى جانب قناة تونس الوطنية حيث ستقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس، بنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا أمام الجماهير بشكل مجاني، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة الساعة الثانية عصرًا.

يلا شوت NEW تذاع المباراة بشكل مجاني على قناة «الوطنية التونسية» على القمر الصناعي النايل سات، كما يمكن للجماهير أيضًا مشاهدة المباراة عبر بث مباشر على «يوتيوب» لقناة الوطنية التونسية.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وننشر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، إذ يأتي تردد قناة أون تايم سبورتس، كالتالي:

تردد: 11861

معدل الترميز: 27500

ويأتي تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة للمباراة، كالتالي:

التردد: 10779

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر اليوم



وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد المنستيري ضد الأهلي بث مباشر اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة بتوقيت السعودية

ويعود النادي الأهلي المصري لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد عبر مشاركته بدور ال32 أمام الاتحاد المنستيري التونسي

وكان النادي الأهلي في راحة عقب نهاية مباريات الدوري المصري الممتاز بعد أن حل ثالثا خلف الزمالك وبيراميدز