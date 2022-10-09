مجانًا live - يلا شوت today مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر kora star اونلاين

يلتقى اليوم الاحد 9 اكتوبر 2022 الأهلي والاتحاد المنستيري على ملعب مصطفى بن جنات فى ذهاب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا يبحث عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، خلال الساعات القليلة الماضية، عن القناة المفتوحة التي ستنقل مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا، وذلك لتنزيلها وظبط ترددها لمشاهدة اللقاء.

وأسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري إلى الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول.

ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، وتعادل في مواجهتين.

مشاهدة مباراة الاتحاد المنستيري ضد الأهلي بث مباشر اليوم 9-10-2022



تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لذا حرص كل فريق على التدرب في نفس الأجواء عصرًا، في الوقت الذي لن يشهد فيه اللقاء أي ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، حسب توقعات خاصة لمختصين في مجال الأرصاد الجوية.

سيجري نقل مباراة الاتحاد المنستيري والأهلي عبر القناة الوطنية التونسية الأولى، والتي يجري بثها عبر أكثر من قمر اصطناعي يدخل في مدار الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

توفر القناة الوطنية التونسية الأولى بثًا مباشرًا لها عبر موقعها الإلكتروني، كما تتيح البث المباشر أيضًا عبر حسابها الرسمي بمنصة "يوتيوب".

بالتالي، سيمكن للمتابعين مشاهدة مباراة الاتحاد المنستيري والأهلي عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للقناة الوطنية التونسية الأولى، وأيضًا عبر حساب القناة التونسية على موقع "يوتيوب".