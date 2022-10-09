ضبط شخص لإدارة صفحة بـ "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية غير المصرح بتداولها

حوادث
المتهم
المتهم

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) بإنشاء صفحة على مــوقع التـواصل الإجتماعى "فيـس بـوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة. 


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه  وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها بقصد ترويج الأدوية غير المصرح بتداولها، وأرشد عن مخزن ضُبط بداخله (عدد 9555 قرص دوائى - مبلغ مالى- هاتف محمول) وأقر بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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