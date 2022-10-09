موعد مباريات اليوم  الأحد 9-10-2022 والقنوات الناقلة

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موعد مباريات اليوم
موعد مباريات اليوم

موعد مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المباريات المهمة اليوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر 2022، في مختلف المسابقات العالمية والقارية.

موعد مباريات اليوم

ويشهد اليوم الأحد عدة مباريات مهمة، لعل أبرزها المواجهتين المهمتين للجمهور المصري حيث يلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري المصري، كما يلعب الزمالك مع فلامبو البوروندي شمن مباريات الدور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب مباراة ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصصري محمد صلاح.

موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وتقام العديد من المباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي استكمالا للمباريات التي لعبت يوم أمس، والتي شهدت تفوقا كاسحا لمانستر سيتي وفوز تشيلسي.

موعد مباراة الأهلي القادمة في أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام صن داونز - بوابة الأهرام

موعد مباريات اليوم "الأهلي والزمالك" في دوري الأبطال

موعد مبارايات الأهلي والزمالك في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

الاتحاد المنستيري والأهلي- الساعة 4 بتوقيت القاهرة- 5.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة- الوطنية التونسية.

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي

فلامبو البوروندي أمام الزمالك- الساعة 7 بتوقيت القاهرة- 8.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة- On time sports1

بخماسية في أرسنال.. ليفربول يودع 2018 منفردا بصدارة الدوري - CNN Arabic

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مباراة كريستال بالاس وليدز

كريستال بالاس وليدز يونايتد- الساعة 3 بتوقيت القاهرة- 4.00م بتوقيت مكة المكرمة- beIN Sports 1 HD Premium

مباراة وست هام وفولهام

وست هام يونايتد وفولهام- الساعة 3 بتوقيت القاهرة -4.00م بتوقيت مكة المكرمة- beIN Sports 2 HD Premium

مباراة أرسنال وليفربول

أرسنال وليفربول- الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة- 6.30م بتوقيت مكة المكرمة- beIN Sports 1 HD Premium

مباراة إيفرتون وامن يونايتد

إيفرتون ومانشستر يونايتد- الساعة 8 بتوقيت القاهرة- 9.00م بتوقيت مكة المكرمة- beIN Sports 1 HD Premium

برشلونة يتجاوز سيلتا فيغو ويقترب من حجز مقعده بكأس السوبر | سكاي نيوز عربية

مباريات اليوم الأحد 9-10-2022 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة ريال سوسيداد وفياريال

ريال سوسيداد وفياريال- الساعة الـ 6:15 بتوقيت القاهرة- 7.15م بتوقيت مكة المكرمة- beIN Sports HD 1

موعد مباراة برشلونة وسيلتافيجو

برشلونة وسيلتا فيجو- الساعة 9 بتوقيت القاهرة- 10.00م بتوقيت مكة المكرمة- beIN Sports HD 1

وتقدم بوابة الفجر موعد مباريات اليوم بشكل يومي لقرائها ومتابعيها الكرام، حيث تقام العديد من المباريات المهمة وخاصة يومي السبت والأحد، اللذان يشهدان لقاءات الدوري الإنجليزي والمسابقات الكبرى التي تهم الكثيرين.

 

موعد مباريات اليوم موعد مباريات اليوم الأحد موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري موعد مباراة الزمالك موعد مباراة أرسنال وليفربول

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