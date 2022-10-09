مصر تحصد 7 ميداليات فى البطولة العربية لناشئى وسيدات الجولف

حصد منتخبا مصر للناشئين والسيدات للجولف 7 ميداليات متنوعة فى البطولة العربية التى اختتمت منافساتها بمدينة الحمامات التونسية.



وحقق منتخبا الجولف 3 ميداليات فضية و4 برونزية فى المنافسات التى شارك فيها 10 دول عربية تونس البلد المضيف والامارات والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وليبيا بالإضافة إلى مصر.



وحصل على المركز الثانى والميدالية الفضية فريقا تحت 15 عاما ناشئات تاليا سامح ونور إيهاب و15 عاما ناشئين محمد ربيع ورانى الطويل وابراهيم الغطريفى.



واستطاعت تاليا سامح فى اول مشاركة عربية لها تحقيق الميدالية الفضية للفردى تحت 15 عاما وكانت قريبة للغاية من الذهبية بعد تقديم اداءا رائعا لولا خسارتها الحفرة الفاصلة فى الجولة الأخيرة بعد انتهاء المباراة بالتعادل مع اللاعبة التونسية ابتهال همامى.



فى الوقت نفسه حصلت فرق تحت 18 عاما محمد ابو العلا وتيمور ربيع وسليم الابيارى والسيدات ميا حسين وفرح ايهاب ونادية يسرى وتحت 13 عاما على سلامة وعمر يسرى وسليم طاهر على المركز الثالث والميدالية البرونزية كل فى فئته.



وحقق على سلامة المركز الثالث فردى ناشئين لمرحلة 13 عاما بعد تساويه مع التونسى المهدى بن يوسف 154 ضربة لكل منهما الذى حقق الفضية باحتساب العد الخلفى الضربات وكليهما كان قريبا ايضا من الذهبية التى فاز بها الأردنى محمد خير بفارق 7 ضربات فقط.



عقب انتهاء المنافسات اقيمت مراسم توزيع الجوائز فى حضور رئيس اللجنة الأوليمبية التونسية ومجلس إدارة الاتحاد التونسى للجولف برئاسة ماهر بوشماوى ونائب رئيس الاتحاد العربى للجولف عبد العزيز الملا.

واشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف ورئيس البعثة فى تونس ماهر وهيب باداء اللاعبين خلال البطولة تحت قيادة المدربين رؤوف محروس وابراهيم سمير.



واكد وهيب قائلا ان اللاعبين واللاعبات قدموا كل ما لديهم وبذلوا اقصى الجهد من أجل الوقوف على منصة التتويج واستطاعوا تجاوز عدم التوفيق فى اليوم الأول للبطولة وتمكنوا من استعادة التوازن مرة أخرى والمنافسة بكل قوة اخر جولتين.



من جانب اخر تعود إلى القاهرة اليوم بعثة منتخبا الناشئين والسيدات قادمة من تونس بعد انتهاء مشاركتها فى البطولة العربية.