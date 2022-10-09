محمد طاهر زيادة يفوز بفضية بطولة تيطوان الدولية للفروسية ويتأهل للجائزة الكبرى

يواصل اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية اعتلاء لاعبى المنتخبات الوطنية منصات التتويج فى البطولات الدولية والعالمية التى يشاركون فيها، حيث تمكن الفارس محمد طاهر زيادة لاعب منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الموانع من تحقيق المركز الثانى والفوز بالميدالية الفضية فى بطولة تيطوان الدولية التى أسدل الستار عنها مساء أمس السبت بالمغرب، وشارك فيها 49 فارسا مثلوا 16 دولة.

وحصل الفارس على الميدالية الفضية بفارق بضعة أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الأول الفارس الألمانى ديفيد ويل الذى حصل على الميدالية الذهبية، ليتأهل بذلك الفارس المصرى لبطولة الجائزة الكبرى التى تقام خلال الفترة المقبلة بدولة المغرب الشقيقة، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للفروسية.



شارك فى البطولة كل من دول، النمسا، بلجيكا، المغرب، برازيل، كندا مصر، فرنسا، المانيا بريطانيا، إيطاليا هولندا، جنوب إفريقيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا.

يذكر أن الفارس محمد طاهر زيادة فاز بالميدالية الفضية لمنافسات الفرق مع المنتخب الوطنى المصرى فى دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط التى أقيمت بمدينة وهران الجزائرية مؤخرا، ليحصل الفارس على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاحتفالية التى أقامتها رئاسة الجمهورية لتكريم أبطال البحر المتوسط الحائزين على ميداليات فى الدورة.

ويستعد محمد طاهر زيادة بقوة لبطولة كأس العالم التى أصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل إليها، فضلا عن الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 33التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس صيف 2024.