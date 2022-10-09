موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي وتردد القنوات الناقلة

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أرسنال ضد ليفربول
أرسنال ضد ليفربول

أرسنال ضد ليفربول، تستأنف اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022  مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بيريمير ليج" التي تلقى اهتمامًا واسعًا من قبل عشاق الساحرة المستديرة بمختلف أنحاء العالم.

مباراة أرسنال ضد ليفربول

ويحل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على نظيره أرستال الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2022-2023.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام تفاصيل مباراة أرسنال ضد ليفربول في السطور التالية:

موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول

وتقام مباراة أرسنال ضد ليفربول، مساء اليوم الأحد، الموافق 9 أكتوبر 2022 في تمام الساعة الـ5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ6:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإمارات.

تريتب الدوري الإنجايزي قبل مواجهة أرسنال ضد ليفربول 

يدخل أرسنال الإنجليزي مباراة اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الأول، حيث يضمن له الفوز الصدارة، بينما يأتي فريق ليفربول في المركز التاسع بـ10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليفربول والترددات

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عن نقل مباراة أرسنال ضد ليفربول عبر فضائية beIN Sports Premium 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليفربول 

القمر الصناعي: سهيل سات 1 25.5 شرق

معدل الاستقطاب: عمودي

التردد: 11547

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

beIN Sports HD 3 English

القمر الصناعي: سهيل سات 1 25.5 شرق

معدل الاستقطاب: عمودي

التردد: 11642

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

beIN Sports FR HD 2

القمر الصناعي: سهيل سات 1 25.5 شرق

معدل الاستقطاب: عمودي

التردد: 11642

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مباراة أرسنال ضد ليفربول والمواجهات الأخرى

وتأتي مباراة أرسنال ضد ليفربول في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد ضمن العديد من المباريات المهمة بمختلف المسابقات العالمية ولعل أبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد المنستيري في ذهاب الدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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