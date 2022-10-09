البورصة تختتم تعاملات أولى جلسات الأسبوع بهبوط جماعي

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.176 مليار جنيه.

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ماذا فعلت البورصة المصرية خلال منتصف أولى جلسات الأسبوع؟

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 9940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12255 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4022 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة.

 

وكانت البورصة قد استهلت تعاملات اليوم، على تراجع جماعي، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 9970 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12290 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4021 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2205 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3144 نقطة.

مصر

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