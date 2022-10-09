العملات الرقمية.. بيتكوين أسفل 20 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بقيادة بيتكوين التي هبطت لأقل من 20 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم بنسبة 0.56% لتصل إلى 939.85 مليار دولار.

وانخفض حجم التداولات خلال آخر 24 ساعة بنسبة 38.85% ليصل إلى 31.76 مليار دولار.

ومنذ إطلاقها عام 2009 راهن الكثيرون على بيتكوين كشكل من بدائل الأموال المستقبلية وأداة فريدة للتحوط من التضخم.

وقدمت بيتكوين أداء جيدا في ظل تفشي جائحة COVID-19 مما عزز إيمان المستثمرين بها باعتبارها وسيلة تحوط حقيقية ضد التضخم والاضطرابات.

ومع ذلك، فقد خسرت بيتكوين 75% من قيمتها السوقية بعد مرور عام واحد، ولم تعد وسيلة للتحوط في نظر الكثيرين.

خلال دورتها الصعودية في العام الماضي، ضاعفت شركات مثل تسلا والعديد من الشركات العامة الأخرى من جانب التحوط من التضخم باستخدام بيتكوين التي أصبحت جزءا رئيسيا في خزائنهم.

وبدا القرار مربحًا للغاية في البداية حيث كان سعر البيتكوين يلامس ارتفاعات جديدة كل شهر.

ومع ذلك، تغيرت المشاعر في المجتمع بسرعة مع ظهور السوق الهابطة، والتي ساءت فقط مع ارتفاع التضخم الناجم عن العديد من القضايا الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا وما تلاها من أزمات في الإمدادات الغذائية والطاقة.

في الوقت الحاضر، لامست معدلات التضخم ارتفاعات جديدة في جميع أنحاء العالم وتكافح العديد من البلدان لتجنب الركود.

بيتكوين، مثل معظم الأصول الأخرى، تكافح من أجل أن تظل خيارًا استثماريًا مربحًا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها فشلت تمامًا كتحوط من التضخم، كما يقول البعض.

ويعتقد كاسبر فانديلوك الرئيس التنفيذي في شركة موسكا كابيتال للتداول، أن بيتكوين لا تزال من بين الأصول الأقوى أداءً على الرغم من الانكماش الاقتصادي.

سعر بيتكوين اليوم

هبط سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الأحد 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنحو 0.45% إلى 19،413.64 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 372.19 مليار دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 1.12% إلى 1،315 دولارا.

كما هوى سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 1.5% ليبلغ 277.29 دولار.

وتراجع سعر عملة الريبل XRP بنحو 1.28% ليسجل 0.5129 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.56% إلى 0.4223 دولار.

وتراجع سعر دوجكوين DOGE بنحو 0.95% ليصل إلى 0.06165 دولار.

وانخفض سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.45% ليسجل 6.32 دولار.