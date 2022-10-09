وزير البترول يفتتح ورشة عمل حول الاستفادة المثلى من الحقول المتقادمة

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورشة عمل حول الاستفادة المثلى من الحقول المتقادمة(Brown Fields) والتى انطلقت أعمالها اليوم وتمتد لمدة ثلاثة أيام وتستضيف فاعلياتها حقول الشركة العامة للبترول بمنطقة رأس غارب بالصحراء الشرقية وتشارك فيها كبريات شركات الإنتاج والخدمات البترولية المصرية والعالمية، وتأتى فى إطار استراتيجية الوزارة في دعم الحوار وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون الفني بين أطراف منظومة صناعة البترول من شركات وطنية وعالمية مما يزيدها نموًا وقوة وكفاءة ومن ثم زيادة الإنتاج والعائدات.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أننا نعمل كفريق واحد لغاية واحدة وهى زيادة الإنتاج من البترول والغاز، وأشار الوزير أن هناك نسبة كبيرة من كميات الزيت الخام فى الحقول المتقادمة تمثل فرصة لمختلف شركات البحث والإنتاج والخدمات فى ظل الأسعار العالمية المرتفعة التى تمثل فرصة لبدء العمل على التنمية والإنتاج من هذه الحقول، خاصة وأن التكنولوجيا أصبحت متاحة الآن وهناك عدة نماذج واختبارات جيدة تمت مع شركتى هاليبرتون وشلمبر جير إلا أن آلية التسعير لم تكن مشجعة فى هذا الوقت.



وأكد الوزير على أهمية الاحتياج للوقود الأحفورى خلال العقود القادمة ليس فقط لمصر ولكن لكل الاقتصاديات على المستوى العالمي، نظرًا لأن صناعة البترول صناعة عالمية، مؤكدًا على أننا فى مصر سنبدأ فى زيادة مزيج الطاقة التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة بالتوازي مع البترول والغاز، ومتزامنًا أيضًا مع تقليل كميات الانبعاثات الكربونية فى مختلف المواقع الانتاجية من خلال تطبيق وسائل إزالة الكربون من كافة العمليات.



وأكد الملا على أن الوقت قد حان لبذل المزيد من الجهد مع شركائنا والعمل الدؤوب من جانبنا كحكومة ووزارة وتقديم كافة أوجه الدعم للتغلب على أى عقبات قد تطرأ فى هذا النشاط، وأشار إلى أهمية الاستفادة من نتائج ورش العمل التى تمت العام الماضي والتى تعقد العام الحالى وسيتم مراجعتها ووضعها فى خطة عمل من أجل زيادة معدلات الإنتاج والاستفادة المثلى من تنمية ثروات مصر الطبيعية.



وخلال كلمته أكد المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول أن الإحصاءات والدراسات العالمية تشير إلى أن الإنتاج من الحقول المتقادمة يصل إلى 70%، مشيرا إلى أن هذا التجمع خلال هذه الورشة من الشركات الشقيقة والشركاء الأجانب وشركات الخدمات يشجع على مواصلة الجهد والتخطيط السليم ومشاركة قصص النجاح والافكار والتقنيات المبتكرة بهدف تعظيم معدلات إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة مع الحد الأدنى من التكلفة، لافتًا إلى أن الشركة العامة تلعب دورا رائدا فى تطبيق أحدث التقنيات التى ساهمت فى زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة، واستطاعت تحقيق اعلى معدلات إنتاج فى تاريخ الشركة، وتحقيقها للمركز الثالث على مستوى شركات إنتاج الزيت المكافئ فى مصر.



واستعرض المهندس محمد بيضون نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج ما تحقق من نتائج لورشة العمل التى تم عقدها العام الماضي وما كشفت عنه خطة العمل التى يتم تنفيذها بناء على توصيات ورشة العمل 2021 من تحديات وخاصة فى تحسين إنتاجية الآبار وما وفره الحوار المستمر بين أطراف منظومة العمل البترولى من خبرات لفريق العمل الذى يضم الهيئة وجنوب وإيجاس وشركات الإنتاج والخدمات البترولية وهو ما يؤدى إلى تحقيق نتائج أفضل.



وشهدت الجلسة كلمات افتتاحية كذلك لماتيا كامبنياتى رئيس شركة إينى الجديد بمصر وديفيد تشى رئيس شركة أباتشى وشريف بيومى رئيس شركة شلمبرجير مصر وشرق المتوسط وتمير ناصر رئيس شركة بيكر هيوز ودينيس أبودنين المدير التنفيذي لشركة إيناب وتوم ماهر رئيس شركة أبكس، والذين أكدوا على أهمية الورشة فى دفع وتحسين عمليات الإنتاج وإيجاد حوار مستمر يمكن الاستثمارات البترولية من زيادة الإنتاج وتحقيق نتائج أعمال جيدة، وأن الحوار المستمر وتبادل الخبرات والرؤى الفنية حول طرق الإنتاج المستخدمة وتحسين الإنتاج يمنح رؤية أكبر للانطلاق.



وعلى هامش الورشة افتتح الوزير ومرافقوه المعرض المصاحب للشركات المشاركة ورشة العمل.



حضر افتتاح ورشة العمل وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ووكلاء الوزارة للإنتاج والمشروعات ومكتب الوزير ورؤساء هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب ونوابهم للاستكشاف والانتاج والتخطيط والمشروعات والسلامة وحماية البيئة ورئيس نقابة العاملين بالبترول وعدد من رؤساء كبريات شركات الانتاج والخدمات البترولية العاملة في مصر.

