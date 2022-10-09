رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين لتسجيل الترقيات 2023، أكثر ما يبحث عنه المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

ويتيح موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين للترقيات 2023، إمكانية الاستعلام عن شروط والاستعلام عن نتيجة الترقيات للعاملين الذين مضى على تولي وظائفهم 5 سنوات متصلة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للترقيات للاستعلام عن نتيجة الترقيات والشروط الواجب اتباعها، والتي جاءت كالتالي:

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين لتسجيل الترقيات

ويمكن للمعلمين الذين مضوا بوظائفهم 5 سنوات متتالية، الاستعلام عن ترقيات المعلمين من خلال الدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشكل مباشر (اضغط هنـــــــا).

تسجيل الدخول على الأكاديمية المهنية للمعلمين 2023

وحتى يتمكن المعلمين الراغبين في الاستعلام عن ترقي المعلمين من تسجيل الدخول على موقع الأكاديمية المهنية، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- اختيار تدريب المعلم عن بعد والضغط على خدمة «الترقي».

- إدخال البيانات الشخصية للمعلم الراغب في الترقي بالتفصيل ثم كود المعلم.

- يطلب من المعلم حجز دورة التدريب والاختبار.

- يظهر اختبار مكون من 4 أسئلة.

- وبعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة تظهر إفادة بتدريب المعلم.

شروط تسجيل الترقيات 2023 للمعلمين والمعلمات

ووضعت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بعض الشروط للتسجيل في خدمة الترقي، التي جاءت كالتالي:

- أن يكون المعلم المتقدم للترقية متاحا في العمل بالفعل.

- يشترط أن يكون المعلم مستمرا في مهنته على الأقل لمدة 5 سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31 ديسمبر المقبل.

- يكون المتقدم حاصلا على تقرير تقويم أداء مرتبة فوق متوسط على الأقل خلال الأعوام السابقة.

ويمكن للمعلمين الذين استوفوا الشروط الترقي، التقديم في مديريات التربية والتعليم الفني حتى يمكنهم تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني للحصول على شهادة الصلاحية وفقًا للخطوات السابقة.

وبحسب موقع الأكاديمية فأن المعلمين يجب عليهم تسجيل الدخول بالبريد الموحد وكلمة المرور، ويشترط إعادة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد وإنشاء كلمة مرور شخصية.