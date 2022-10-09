ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط 14 سفينة وغادر 8 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم استقبال السفينة ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11304 أطنان تشمل 5023 طن بنجر، و2205 أطنان رمل، و2553 طن بضاعة متنوعة و1523 طن أسمنت.

وأضافت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و482 طنا تشمل 10 آلاف و670 طن قمح، و2400 طن زيت طعام، و1071 طن رخام، و9461 طن ذرة، و13010 أطنان خردة، و117 طن جرارات، و486 طن خشب زان، و4097 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي 1267 طنا.

وتابعت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 326 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة شملت 133 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1440 حاوية مكافئة.

ولفتت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 95 ألفا و209 أطنان، وبمخازن القطاع الخاص بلغ 130 ألفا و261 طنا، منوهة بأن هناك قطارا غادر الميناء بحمولة 1299 طن قمح متجها لصوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 2630 شاحنة.