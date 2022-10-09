ميناء غرب بورسعيد يشحن 4400 طن صودا كاوية

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة تداول السفن والحاويات المناولة إذ استقبل السفينة "ؤءزحةث" والتي تصل حمولتها الكلية إلى 5006 أطنان، تمت عمليات الشحن وتحميل 4400 طن صودا ك أو ية.

وذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم /الأحد/ - أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيدا لبدء عمليات الشحن على الرصيف; ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن، والذي يأتي انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.