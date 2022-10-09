الأرصاد توضح موعد ارتداء الملابس الشتوية 2023

موعد ارتداء الملابس الشتوية 2023، أكثر ما يشغل بال العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب انخفاض درجات الحرارة.

ومع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد تزامنا مع حلول فصل الخريف، تزداد احتمالية سقوط الأمطار، لذلك يسعى الكثيرون إلى معرفة موعد ارتداء الملابس الشتوية 2023.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد ارتداء الملابس الشتوية 2023، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي على النحو التالي:-

موعد ارتداء الملابس الشتوية 2023

وقالت منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد، إن الوقت لا يزال مبكرا لـ ارتداء الملابس الشتوية 2023، إذ يبدأ الفصل البارد في نهاية ديسمبر المقبل.

وأضافت غانم، أن حالة الطقس تشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، وهذا من الأمور الطبيعية خلال فصل الخريف، موضحة أنه في بعض المناطق تزداد فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة.

نصائح للتعامل مع تقلبات الطقس

وقدمت منار للمواطنين بعض النصائح لمواجهة تقلبات الطقس، وهي:

- غلق مكيفات الهواء والمراوح خلال فترات الليل.

- إحكام غلق النوافذ.

- ارتداء الملابس الخريفية التي تكون مناسبة لحالة الطقس، وتساعد على منع الإصابة بنزلات البرد الشديدة؛ تزامنًا مع تقلبات الطقس خلال فصل الخريف الذي يميل إلى البرودة.

- متابعة النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد بشكل يومي.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس خلال الأيام المقبلة، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.