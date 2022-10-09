موانئ البحر الأحمر تتداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

قال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و590 شاحنة و460 سيارة.

وذكر المركز، في بيان صحفي صدر عن الهيئة، اليوم الأحد، أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و343 شاحنة و441 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 39 ألف طن بضائع، و247 شاحنة و19 سيارة.

وأوضح أن ميناء سفاجا شهد مغادرة السفينة Eastern Daphne وعلى متنها 34000 طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا بالإضافة إلى السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء السفينة أمل، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سينا وعمان.. واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة بنياس 2 قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1050 راكبًا.