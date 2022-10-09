19.8 مليار جنيه إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالي القروض الاستثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية بلغت 19.8 مليار جنيه عام (2020 - 2021) مقابل 16.7 مليار جنيه عام (2019 - 2020) بزيادة 18.5%.

وأوضح الجهاز اليوم في النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي عام (2020 - 2021) - أن هذه القروض تتوزع بواقع 7.6 مليار جنيه كقروض قصيرة الأجل عام (2020 - 2021) مقابل 5.7 مليار جنيه عام (2019 - 2020) بزيادة 34.4%; نتيجة لزيادة قيمة قروض الأعمال المرتبطة بالزراعة بنسبة 36.8%.

وأضاف أن إجمالي القروض متوسطة الأجل بلغ 11.3 مليار جنيه عام (2020 - 2021) مقابل 10.2 مليار جنيه عام (2019 - 2020) بزيادة 11.2% وترجع الزيادة لارتفاع القروض الخاصة بأعمال مرتبطة بالزراعة بنسبة 78.2%. وأوضح أن إجمالي القروض طويلة الأجل بلغ 853 مليون جنيه عام (2020 - 2021) مقابل 858.1 مليون جنيه عام (2019 - 2020) بانخفاض 0،6% لعدم منح قروض خاصة بإنشاء بساتين.

ولفت إلى أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 6049 جمعية عام (2020 - 2021)، وتحتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4517 جمعية بنسبة 74.7%.

وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي تأتي في المرتبة الثانية بواقع 760 جمعية بنسبة 12.6%، ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة بواقع 671 جمعية بنسبة 11.1%، ثم الجمعيات التعاونية للثروة المائية بواقع 101 جمعية بنسبة 1.7% من إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية.