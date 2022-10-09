غدا الفرصة الأخيرة للتقديم.. تعرف على وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2022

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2022، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن مثل طبيعة الوظائف والرواتب.. إلخ.

وأعلنت السفارة الأمريكية من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف برواتب تقارب على الوصول إلى 150 ألف جنيه سنويا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2022، وفقا لما تم نشر عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها، وكيفية التقديم على تلك المهن، وهي على النحو التالي:-

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2022

وتتطلب السفارة الأمريكية شغل الوظائف التالية:

1- Financial Clerk- Internal Candidates Only- كاتب مالي

دوام العمل لهذه الوظيفة الخاصة بالكاتب المالي، سيكون دواما كاملا لمدة 40 ساعة / أسبوع.

ويصل راتب تلك الوظيفة إلى 149 ألفا و646 جنيهًا مصريًا في السنة.

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم سيكون غدا الإثنين الموافق 10 أكتوبر.

للمزيد من التفاصيل وللتقديم يرجي الدخول على الرابط المخصص لذلك، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

2- Visa Assistant- All Interested Applicants- مساعد تأشيرات

دوام العمل لوظيفة مساعد التأشيرات سيكون دواما كاملا لمدة 40 ساعة / أسبوع.

الراتب يصل إلى 202 ألف و218 جنيهًا مصريًا في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر الجاري.

للمزيد من التفاصيل وللتقديم على تلك الوظيفة التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية يرجى الضغط على الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

3- Warehouse Worker (Team Leader)- All Interested Applicants- عامل مخزن (قائد فريق)

دوام العمل لهذه الوظيفة سيكون دواما كاملا لمدة 40 ساعة / أسبوع.

يصل الراتب إلى نحو 130 ألفا و185 جنيهًا مصريًا في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم على تلك الوظيفة التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 أكتوبر.

للمزيد من التفاصيل ومن أجل التقديم على وظيفة عامل مخزن يرجي الضغط على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).