ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة إلكترونيا

ازدادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل المواطنين، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة إلكترونيا عبر الإنترنت دون الذهاب إلى المكاتب الحكومية، وذلك لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وشهدت المحركات العالمية، عمليات بحث كبيرة حول خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة إلكترونيا، وذلك تزامنا مع اقتراب انتهاء الربع الأول من أكتوبر، حيث يرغب الكثيرون في دفع الفواتير الكهرباء حتى لا تتراكم ويتعرضون لفصل الخدمة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة إلكترونيا، وهي على النحو التالي:-

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة إلكترونيا

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قطاع جنوب القاهر الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

- يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والضغط على خدمة "الاستعلام عن فاتورة الكهرباء" يمكن الدخول بشكل مباشر على الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

- اختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وفي تلك الحالة "شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء" وستقوم بالدخول على الموقع الرسمي للشركة ويمكن الدخول بشكل مباشر (اضغط هنـــــــا).

- ولاستخدام تلك الخدمة يجب التسجيل على موقع الشركة، وتسجيل دخول مستخدم، أو اختيار مستخدم جديد وإدخال البيانات المطلوبة: "الاسم بالكامل، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الرقم التحصيل الآلي (تحصل عليه من الشركة)، العنوان، وكذلك تسجيل بيانات الدخول وهي اسم الدخول وكلمة المرور".

- بعد ادخال اسم المستخدم والرقم السري، والضغط على خدمة "استعلم عن فاتورتك".

- سيطلب منك ادخال بيانات العداد والوحدة السكنية التي تتضمن اسم المنطقة ورقم العداد، وأخيرًا الضغط على "استعلام"، لتظهر بعدها قيمة فاتورة الكهرباء.

خدمات شركة الكهرباء جنوب القاهرة

وتقدم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عدد من الخدمات المتعلقة بعدادات الكهرباء والتي تشمل الآتي:

- حساب الفاتورة والتعرف على شرائح استهلاك الكهرباء.

- الإبلاغ عن قراءة عداد كهرباء لحساب قيمة الاستهلام.

- تقديم شكاوى تجارية وفنية أو اقتراحات عبر الموقع.