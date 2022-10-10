تطعيم شلل الأطفال.. تعرف على الأماكن والمواعيد

أخبار مصر
تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال - أرشيفية

أطلقت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، الجملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة 5 أيام، وتستهدف الأطفال المصريين والأجانب المقيمين والمتواجدين داخل البلاد، من عمر يوم وحتى 5 سنوات. 

وتستعرض بوابة “الفجر” أماكن وتفاصيل ومواعيد وأماكن الحملة في التالي: 

- مدة الحملة 5 أيام تنتهي مساء يوم الخميس المقبل. 

- التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

- التطعيم يتم من خلال الفرق الطبية الثابتة (فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق).

- كم يتم التطعيم من خلال الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).

وقالت وزارة الصحة في بيان، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تأتى فى إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، مؤكّدًا أن الفرق الطبية المشاركة فى الحملة مدربة على أعلى مستوى.

وأضافت أن الحملة ستجوب الميادين والشوارع بالمحافظات وأماكن التجمعات والأسواق وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة وهناك فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية ودعت الأسر المصرية بضرورة المشاركة فى الحملة، أو التوجه بالأطفال إلى الوحدات والمراكز الصحية.

وأكدت الوزارة أن الحملة مجانية وتابعت: أن جميع التطعيمات آمنه 100% وحصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية.

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