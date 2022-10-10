معلومات لا تفوتك عن مصطفى العبادي Mostafa Alabadi  الذي يحتفي به جوجل

مصطفى العبادي Mostafa Alabadi .. يعتاد محرك البحث الشهير جوجل، إحياء ذكرى ميلاد أو وفاة العلماء والمؤرخين ونجوم الفن والرياضة والمشاهير في مختلف المجالات تكريما منه لما قدموه للبشرية.

جوجل تحتفي بالمؤرخ مصطفى العبادي Mostafa Alabadi

وتصدر اسم مصطفى العبادي Mostafa Alabadi اليوم الاثنين تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما قررت جوجل تغيير وسمها الخاص بصورته، ليتساءل من لا يعرفون الاسم عن التفاصيل والمعلومات حول تلك الشخصية.

واحتفى مؤشر البحث العالمى "جوجل"، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد المؤرخ المصري الراحل مصطفى العبادي Mostafa Alabadi حيث ظهرت صورة له يحمل كتابا بين يديه وخلفه مكتبه وبجانبه معالم معمارية.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام كافة المعلومات عن مصطفى العبادي Mostafa Alabadi في السطور التالية:

نشأة وميلاد مصطفى العبادي Mostafa Alabadi

ولد مصطفى العبادي Mostafa Alabadi في العاشر من أكتوبر عام 1928 بمدينة الإسكندرية، وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة عن الحضارتين اليونانية والرومانية من جامعة كمبريدج البريطانية عام 1961.

دراسة مصطفى العبادي Mostafa Alabadi

وبدأ مصطفى العبادي Mostafa Alabadi التدريس في الجامعة بعد تخرجه مباشرة، ثم حصل على عضوية المجمع العلمي المصري وعين رئيسا لجمعية الآثار في الإسكندرية.

عضويات حصل عليها مصطفى العبادي Mostafa Alabadi

حصل المؤرخ مصطفى العبادي Mostafa Alabadiعلى عضوية الجمعية الأميركية للدراسات البردية في نيويورك، وعضوا في اللجنة العليا للتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة.

مصطفى العبادي Mostafa Alabadi وإحياء مكتبة الإسكندرية

ويعود الفضل للمؤرخ مصطفى العبادي Mostafa Alabadi إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، وهو صاحب كتاب "المرجعية" عن المكتبة القديمة في هذه المدينة، إلى جانب العديد من الكتب والدراسات التي ألفها.

جوائز حصل عليها مصطفى العبادي Mostafa Alabadi

وحصل الراحل مصطفى العبادي Mostafa Alabadi على جائزة النيل في 2013 كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1998، وجائزة كفافي في الدراسات اليونانية عام 1997.

رحيل مصطفى العبادي Mostafa Alabadi

ورحل المؤرخ المصري مصطفى العبادي Mostafa Alabadi عن عالمنا في الرابع عشر من شهر فبراير عام 2017، عن عمر ناهز الـ89 عاما.