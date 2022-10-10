أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2022، استقرارًا ملحوظًا مع إضافة من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

وترصد “الفجر" أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، حسب القائمة المعلنة:

أسعار الخضروات اليوم

- سعر الطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

- البطاطس ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

-البصل ما بين 2 إلى 4 جنيه.

- الكوسة ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

-الفاصوليا ما بين 10 إلى 15 جنيه.

-الباذنجان الرومي ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيها.

-الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 3 جنيه.

-الباذنجان الابيض من 2.5 إلى 3.5 جنيه

-الفلفل الرومي البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

-الفلفل الحامي البلدي ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

- البامية 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

-الملوخية ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

-الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيه

- خيار الصوب ما بين 4 إلى 7 جنيهات

-الليمون البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

-قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

-الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم



أسعار البرتقال

سجل سعر البرتقال 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البطيخ

سجل سعر البطيخ 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الكمثرى

سجل سعر الكمثرى 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار بلح برحي

سجل سعر بلح برحي 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون البلدي

سعر الليمون البلدي 13 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح

سجل سعر كيلو التفاح المستورد 30 جنيهًا.

أسعار الجوافة

بلغ سعر الجوافة نحو 13 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح السكري

بلغ سعر التفاح السكري نحو 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار التين البرشومي

وبلغ سعر التين البرشومي نحو 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكانتلوب

وبلغ سعر الكانتلوب نحو 8 جنيهات للكيلو.

سعر الحرنكش

وبلغ سعر الحرنكش نحو 30 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق

بلغ سعر كيلو البرقوق 15 جنيهًا.

سعر كيوي

سجل سعر كيلو كيوي 60 جنيهًا.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيهًا.

سعر العنب الأحمر

بلغ سعر كيلو العنب الأحمر 13 جنيهًا.

سعر العنب المستورد

بلغ سعر كيلو العنب الأبيض 13 جنيهًا.

سعر البلح رطب

بلغ سعر كيلو البلح رطب 11 جنيهًا.

سعر المانجو الزبدية

بلغ سعر كيلو المانجو الزبدية 15 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وتحرص الدولة على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت حوالي 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال العام الماضي 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية والعمل في ظل ظروف جائحة كورونا، وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية، موضحًا أنه في حالة ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات يجب ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات السلع، أما في حالة الانخفاض التي تشهدها بعض المحاصيل لابد من استغلال تلك الفرصة وتخزين المنتجات.