أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

شهدت أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، استقرارًا ملحوظًا وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث يتراوح متوسط سعر الكيلو عند 33 و35 جنيه للكيلو فى المزرعة.

وتستعرض "الفجر" أسعار الدواجن والبيض فى السوق المحلي وفقا لاحدث التحديثات:

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في مصر

وصل سعر كيلو الدواجت اليوم من 34 إلى 36 جنيه حسب اختلاف المنطقة.

يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 37 و39 جنيه.

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 5 و9 جنيه.

وصل كيلو الأمهات البيضاء من 25 إلى 28 جنيه.

يبدأ سعر كيلو البانية من 80 إلى 90 جنيه.

بلغ سعر كيلو الدجاج الساسو 50 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الدجاج البلدي بين 52 و54 جنيه.

تراوحت أسعار البط اليوم بين 50 و65 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم الاثنين في مصر:

استقر سعر البيض فى السوق المحلية عند 70 و75 جنيه للطبق بالمزرعة وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وصل سعر البيض الأبيض اليوم 75 جنيه للطبق.

سجل سعر البيض الأحمر اليوم 80 جنيه للطبق.

استقر سعر البيض البلدي اليوم عند 80 جنيه للطبق.

يتراوح سعر كرتونة البيض اليوم حول 75 و80 جنيه.

علمًا بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية.

حملات مكثفة لضبط الأسواق الدواجن:

قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تكثف حملاتها ويتم التعاون بينها وبين مباحث التموين بهدف الرقابة المحكمة على الأسواق.

حيث تتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

تطوير مشروعات الدواجن:

كانت الدولة المصرية قد وضعت خطة لتشجيع إقامة المشروعات المتكاملة في المناطق الصحراوية وقد تم تخصيص 9 مناطق للاستثمار في الداوجن بـ 4 محافظات بمساحة تصل إلى 19 ألف فدان، بالإضافة إلى تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب في محافظة الفيوم.

وتسعى الحكومة المصرية لفتح الأسواق الخارجية لتصدير الدواجن بهدف دعم الإحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، فقد نجحت مصر مؤخرًا في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء بنسبة تصل إلى 97%، وبلغ حجم الإنتاج المحلي إلى ما يقارب الـ 4 ملايين دجاجة يوميًا و13 مليار بيضة سنويًا.