"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 33.25 مليار جنيه.. اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات وأذون خزانة بقيمة 33.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وأشار المركزي عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة تبلغ 5.5 مليار جنيه لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 250 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

ويقوم البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة بقيمة 27.5 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

تثبيت سعر الفائدة

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سبق وقررت في آخر اجتماع لها، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75%، على الترتيب.

وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.