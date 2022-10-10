التموين: مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر نتيجة التعاقدات الزراعية

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن مصر أصبح لها اكتفاء ذاتي من السكر نتيجة التعاقدات الزراعية والتعاقد على البنجر وقصب السكر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي   استراتيجي يزيد عن 4 شهور.

 

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وأشار خلال تصريحات تليفزيونية له، إلى أنّ ملف الأمن الغذائي نال قدرا كبيرا من الاعتمادات المالية على الفترات الماضية في ظل الظروف التي يمر بها العامل، حيث إن القيادة السياسية حريصة على ضخ السلع وتقديم الدعم المادي لتأمين المخزون الاستراتيجي.

 

مصر لديها مخزون استراتيجي من الأرز يزيد عن 3 شهور

 

أما بالنسبة للأرز، فأوضح أن مصر لديها مخزون استراتيجي يزيد عن 3 شهور، وتم اتخاذ إجراءات احترازية لتسعير الأرز الأبيض على مستوى الجمهورية".

 

كما نوه بأنه كان هناك تفاوت كبير في أسعار الأرز، فكان من حق الدولة تسعير الأرز أو أي سلعة استراتيجية لمدة 3 شهور، وبالفعل تم تسعير الأرز "السائب" بـ12 جنيه، والأرز المعبأ بـ15 جنيه بحد أقصى، وبحسب الدرجة.

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