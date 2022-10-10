درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10-10-2022 في مصر

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درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر أكتوبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الاثنين،  استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ترتفع على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة وحالة الطقس

وأشارت حالة الطقس ودرجات الحرارا إلى أن الطقس يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 توقعات درجات الحرارة

ولفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة  تشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتقدم بوابة الفجر درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق الـ10 من أكتوبر 2022 في السطور التالية:

القاهرة العظمى 29  درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

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