تباين مؤشرات البورصة بمستهل جلسة الاثنين.. "الرئيسي" يرتفع

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، ثان  جلسات الأسبوع، تباين أداء مؤشرات القطاعات، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 9951 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1899 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 12271 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4028 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3122 نقطة.

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