دينا حايك تعلن إصابتها بمرض سرطان الثدي.. اعرف أبرز العلامات

سرطان الثدي.. تصدرت الفنانة دينا حايك اليوم الاثنين الموافق العاشر من أكتوبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي الخطير.

إصابة دينا حايك بسرطان الثدي

وكشفت دينا حايك إصابتها بمرض سرطان الثدي منذ 6 أشهر، مؤكدة أنه تم اكتشاف إصابتها بالمرض من الدرجة الثالثة بالصدفة، دون علم مسبق منها.

وتقم بوابة الفجر الإلكترونية لروادها وقرائها الكرام أبرز المعلومات عن مرض سرطان الثدي بعدما أعلنت الفنانة دينا حايك عن إصابتها بالمرض منذ 6 أشهر، في السطور التالية:

مفهوم سرطان الثدي

يعد سرطان الثدي من أكثر الأنواع شيوعًا إذ أنه يتشكل في خلايا الثديين، ويأتي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة كما أنه من الممكن أن يصيب الرجال.

معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي

ارتفعت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي حسب المؤشرات الأخيرة، إلى جانب قلة عدد الوفيات المرتبطة بالمرض بشكل منتظم، وذلك بشكل كبير إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واستخدام طريقة علاج جديدة تراعي الحالة الفردية، والفهم الأفضل لطبيعة هذا المرض.

علامات تحذيرية تشير لإمكانية الإصابة بمرض سرطان الثدي

- وجود تورمات أو سماكة في جزء من الثدي.

- نتوء جديد في الثدي أو الإبط.

- تهيج أو تنقر في جلد الثدي.

- احمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي.

- شد الحلمة أو ألم في منطقة الحلمة.

- وجود إفرازات من الحلمة بخلاف لبن الأم بما في ذلك الدم.

تغيير في حجم أو شكل الثدي، وآلام بالمنطقة.

يُذكر أن علامات الإصابة بمرض سرطان الثدي التي قمنا بذكرها، تتشابه في الكثير من الأحيان مع العديد من الأمراض البسيطة الأخرى، أو توجد مصاحبة لإصابة في صورة عرض.

عوامل تزيد من خطورة الإصابة بمرض سرطان الثدي

- التقدم في العمر.

- الطفرات الجينية.

- التاريخ العائلي للإصابة بمرض سرطان الثدي.

يذكر أن اسم دينا حايك صاحبة الـ40 عاما الحقيقي كوليت بوجرجس، اشتهرت في العالم العربي بصوتها القوي، وقدمت أغاني حققت نجاحا كبيرا من بينها: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "عم دوب"، "أم الدنيا مصر".