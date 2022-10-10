دينا حايك تعلن إصابتها بسرطان الثدي.. تعرف على الأعراض وعوامل الخطر

تصدرت الفنانة دينا حايك تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وهذا بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي منذ 6 أشهر.

إصابة دينا حايك بسرطان الثدي

وأكدت الفنانة دينا حايك أنها اكتشفت إصابتها بالمرض من الدرجة الثالثة بالصدفة، كما يوجد بعض العلامات التحذيرية لمرض سرطان الثدي والتي تستهك في الاكتشاف مبكرات ولعل أبرزها ما يلي:

أعراض سرطان الثدي

تتعرض المصابات بسرطان الثدي لنتوء جديد في الثدي أو الإبط، بجانب سماكة أو تورم جزء من الثدي، مع تهيج أو تنقر في جلد الثدي، فضلا عن احمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي.

ومن ضمن الأعراض ولعل أبرزها هو شد الحلمة أو ألم في منطقة الحلمة، بجانب إفرازات من الحلمة بخلاف لبن الأم بما في ذلك الدم، فضلا عن تغيير في حجم أو شكل الثدي، بالإضافة لوجود ألم في أي منطقة من الثدي.

في حالة ظهور الأعراض.. استشيري الطبيب فورا

ويجب على المراة أن تضع في اذهانها الأعراض، حيث يمكن أن تحدث مع حالات أخرى غير السرطان، وفي حالة تعرضك لاي من هذه الأعراض السابقة يمكنك التحدث مع الطبيب المعالج وعرض عليه الامر مباشرة.

سرطان الثدي وعوامل الخطر

من المفترض أنه يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع تقدم العمر، حيث يتم تشخيص معظم سرطانات الثدي بعد سن الخمسين، حيث أن النساء المصابات بسرطان الثدي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي مرة ثانية، ومن ضمن عوامل الخطر هو وجود تاريخ مرضي في العائلة سواء الوالدة أو أخت.

معلومات عن دينا حايك

تبلغ الفنانة دينا حايك من العمر 40 عاما، واسمها الحقيقي هو كوليت بوجرجس، اشتهرت في العالم العربي بصوتها القوي.

وقدمت الفنانة دينا حايك أغاني حققت نجاحا كبيرا من بينها: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "عم دوب"، "أم الدنيا مصر" وغيرها.

وكشفت دينا حايك عن إصابتها بسرطان الثدي بعد تكتمها على الخبر لفترة وصلت لنصف عام ولكنها قررت الغعلان مؤخرا لنشر التوعية حول سرطان الثدي والاكتشاف المبكر.