تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإعداد بحث وحلول علمية لتفادي مخاطر سد النهضة لـ 18 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من فرج زكي، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بإعداد بحث وحلول علمية لتفادي خطر سد النهضة الإثيوبي، والتعريف بمخاطره على المواطنين وحماية الدولة الدولة من آثاره الناتجة عن نقص المياه والأضرار الناتجة عنه لجلسة ١٨ ديسمبر المقبل.



اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٢٩١١ لسنة ٧٥ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الري بصفته.



وذكرت الدعوى أنه يجب على الحكومة الحرص على تنوير المواطنين ومعرفتهم بأخطار سد النهضة الأثيوبي، ومحاولة التوصل لحلول لتفادي المخاطر الناتجة عن ذلك السد.