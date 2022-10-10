إحالة 3 قوانين حكومية إلى لجان "الشيوخ"

أحال المستشار بهاء الدين أبوشقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، ورئيس الجلسة العامة للمجلس اليوم، إلى اللجان النوعية ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومحالة من رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها.





وتشمل القوانين ما يلى:





1-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وتم احالته إلى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون التشريعية ومكتب لجنة التعليم والاتصالات.



2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة ومكتب اللجنة التشريعية.



3-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.



وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والتشريعية



جاءت تلك الإحالات خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.



يذكر أنه وفقا للدستور والقانون يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.