جوجل يحتفل بذكرى ميلاد مصطفى العبادي.. معلومات عنه وهذه أشهر مؤلفاته

احتفى محرك البحث "جوجل"، اليوم الاثنين، بميلاد عالم الآثار المصري الراحل الدكتور مصطفى العبادي، حيث قامجوجل بتغيير واجهته الرئيسية ووضع صورة العالم المصري تقديرا لإنجازاته ومؤلفاته العظيمة.

مؤلفات عالم الآثار المصري مصطفى العبادي

له الفضل في إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، وهو صاحب كتاب "المرجعية" عن المكتبة القديمة فى هذه المدينة، كما ألّف العديد من الكتب والدراسات.

وقام بتأليف كتابًا عنوانه مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربى، وألف كتاب آخر عنوانه:Alexandria of Library Ancient the of fate and life وطبعته اليونسكو وتُرجم إلى اللغات الفرنسية والألمانية والأسبانية كما طبع أيضًا باللغة العربية.

ومن أبرز مؤلفاته ايضا كتاب مصر والإمبراطورين ومؤلفات أخرى بحثية ونشر للوثائق البردية.

معلومات عن العالم المصري مصطفى العبادي

1- هو عالم آثار مصري

2- وُلد في الإسكندرية عام 1928

3- توفي في 14 فبراير عام 2017

4- والده هو المؤرخ عبدالحميد العبادي أستاذ التاريخ والحضارة ‏الإسلامية وعميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية الأسبق. ‏

5- حصل مصطفى العبادي على ليسانس الآداب من قسم التاريخ في جامعة الإسكندرية عام 1951.

6- سافر إلى المملكة ‏المتحدة، لينال درجة الدكتوراه في الحضارة اليونانية والرومانية من جامعة كمبريدج البريطانية العريقة عام 1961.

7- وحصل على الاستاذية في ‏كلية الآداب في جامعة الإسكندرية عام 1972ز

8- أصبح رئيسًا لقسم الدراسات اليونانية-الرومانية في العام نفسه.

9- عمل وكيلًا لكلية الآداب لشئون الطلاب في الفترة من 1976- ‏‏1979.‏

10- شغل مناصب عديدة في مؤسسات علمية كبرى.

11- كان عضوًا بالمجمع العلمي المصري.

12- كان رئيسًا لجمعية الآثار بالإسكندرية.

13- كان عضوًا للهيئة الدولية البردية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

14- كان عضوًا بالجمعية الأمريكية للدراسات البردية بمدينة نيويورك.

15 عمل عضوًا مراقبًا بالمجلس الدولي للدراسات الفلسفية والإنسانية،

16- شغل منصب عضو بمجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

17 أصبح عضو بالجمعية المصرية للآثار القبطية.

18- عمل عضوًا باللجان التحضيرية لمشروع إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة الذي كان صاحب فكرة إحيائها الحقيقيز

19- أصبح عضوًا باللجنة القومية لإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة.

20- عمل عضوًا باللجنة العليا للتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر.

21- ثم عضوًا باللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية-الرومانية بالمجلس ‏الأعلى المصري للآثار.‏

22- توفي الدكتور مصطفى العبادي، في الثلاثاء 14 من فبراير عام 2017.