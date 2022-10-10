3 لاعبين على طاولة الرحيل عن الأهلي

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

استقرت لجنة التخطيط في صفوف النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على العديد من القرارات الفنية وذلك قبل خوض منافسات الموسم الجديد.


وأسفر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي عن تحديد قائمة المعارين لأندية أخرى، وجاء ذلك لعدم حاجة الجهاز الفنى لهم خلال الموسم المقبل.


وجاء في مقدمة قائمة اللاعبين الذين من المقرر لهم الرحيل عن صفوف المارد الأحمر على سبيل الإعارة اللاعب زياد طارق والذى اقترب بشدة من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، وعلى رغم محاولات الداخلية لضم اللاعب.

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وأصر الجهاز الفني للقلعة الحمراء على رحيل اللاعب محمود محمود، وذلك لضمان مشاركته أساسيا في ناديه الجديد لانعدام فرصة من المشاركة مع الأهلى هذا الموسم.


وقام صلاح محسن بإعلان رغبتة في الرحيل لصفوف نادى سيراميكا كليوباترا، وذلك بعد انتهاء أزمته مع النادي الأهلى.
وتلقي اللاعب ترحيب من قبل أحمد سامي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، بتواجدة ضمن صفوف فريقه.

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