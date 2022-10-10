مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-10-2022 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تساءل الكثيرون من عشاق الساحرة المتسديرة، عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق العاشر من أكتوبر 2022، إذ تقام عدة مباريات مهمة في مختلف المسابقات الأوروبية والعربية.

مواعيد مباريات اليوم

وتقدم بوابة الفجر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-10-2022 والقنوات الناقلة، حيث يترقب الجمهور مواجهة نوتنجهام وأستون فيلا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب المواجهة القوية بين الهلال والشباب في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-10-2022 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين

نوتنجهام فورست × أستون فيلا – 9 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الدوري الإسبانى

إلتشى × ريال مايوركا – 9 مساء  - bein sports 1 hd premium

جدول مباريات الدوري الإيطالى اليوم الاثنين 10-10-2022

فيورنتينا × لاتيسو - 8:45 مساء - AD SPORTS Premium 1

جدول مباريات اليوم في الدوري التركى 

طرابزون سبور × قاسم باشا – 7 مساء beIN Sports

باشاك شهير × سيفاس سبور – 7 مساء beIN Sports

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودى

الرائد × الطائي - 4:50 مساء قناة SSC

الهلال × الشباب – 7:30 مساء - قناة SSC

الوحدة × الباطن – 7:30 مساء قناة SSC

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