مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-10-2022 والقنوات الناقلة
تساءل الكثيرون من عشاق الساحرة المتسديرة، عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق العاشر من أكتوبر 2022، إذ تقام عدة مباريات مهمة في مختلف المسابقات الأوروبية والعربية.
مواعيد مباريات اليوم
وتقدم بوابة الفجر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-10-2022 والقنوات الناقلة، حيث يترقب الجمهور مواجهة نوتنجهام وأستون فيلا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب المواجهة القوية بين الهلال والشباب في الدوري السعودي.
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-10-2022 والقنوات الناقلة
مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين
نوتنجهام فورست × أستون فيلا – 9 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الدوري الإسبانى
إلتشى × ريال مايوركا – 9 مساء - bein sports 1 hd premium
جدول مباريات الدوري الإيطالى اليوم الاثنين 10-10-2022
فيورنتينا × لاتيسو - 8:45 مساء - AD SPORTS Premium 1
جدول مباريات اليوم في الدوري التركى
طرابزون سبور × قاسم باشا – 7 مساء beIN Sports
باشاك شهير × سيفاس سبور – 7 مساء beIN Sports
جدول مباريات اليوم في الدوري السعودى
الرائد × الطائي - 4:50 مساء قناة SSC
الهلال × الشباب – 7:30 مساء - قناة SSC
الوحدة × الباطن – 7:30 مساء قناة SSC