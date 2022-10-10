البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات جلسة الاثنين

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 9993 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 12323 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4040 نقطة.

وكما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3143 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 3523 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 400 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 205 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.71%، وشراء الثالثة 85.6 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف، وشراء الخامسة 267 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.18%، وشراء السادسة 240 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من رأسمال الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، سبيد ميديكال، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 500 ألف سهم، 10 مليون سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، 1.2 مليون سهم، 5.25 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية 50 ألف سهم، 60 ألف سهم، 250.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لحليج الأقطان 660 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، جي بي أوتو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 249 سهم، 26.2 ألف سهم، 100ألف سهم، 12.8 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (131) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، بشأن مد مدة وقف نشاط شركة السويدي كابيتال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار اختياريًا لمدة عام (العام الثالث) وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ومن جهة أخرى قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن مجلس الإدارة وافق على التعاقد بالشراكة مع شركة إيثيدكو، وشركة إن أي كابيتال بخصوص دراسة اقتراح عملية استحواذ "سيدبك" على كامل أسهم الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته-إيثيدكو باستخدام آلية تبادل الأسهم بعد تقييم الشركتين.