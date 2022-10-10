سبب رفض الأهلي التعاقد مع البلايلي

فجر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التعاقد مع نجم الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023/2022.



حقيقة رفض كولر التعاقد مع يوسف البلايلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أسباب رفض كولر التعاقد مع سفاح الحزائر قائلا: "لم نعرض ملف يوسف البلايلى من الأساسى على مارسيل كولر، لحسم موقفه من ارتداء القميص الأحمر".



وأضاف: "يوسف البلايلى من الأساس خارج حسابات إدارة القلعة الحمراء، ولم نفكر فى ضمه بسبب عامل السن، والأزمات الكثيرة للاعب مع الأندية التى تواجد بها".



يذكر أن النادى الأهلى تعثر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى الحصول على خدمات البرازيلى مارسينهو لاعب فريق كاواساكى اليابانى.



صفقات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن حسم صفقتي شادي حسين والبرازيلي سافيو بشكل رسمي،بالإضافة إلى صفقة مصطفي ميسي ويحاول حسم باقي الصفقات استعدادا للموسم الجديد.



موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره الاتحاد المنستيري في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك مساء التاسع من أكتوبر المقبل 2022.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة السادسة بتوقيت أبو ظبي.

