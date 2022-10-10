سواريز يكشف سرًا عن ميسي

كشف لويس سواريز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني السابق، عن سبب رحيله عن النادي الكتالوني، وعلاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق البرسا السابق، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.



-سواريز يكشف عن معاناة ميسي في برشلونة

وأكد سواريز عند سؤاله عن ميسي أثناء وجوده في برشلونة: "لقد قضينا وقتًا سيئًا، عانى ليو كثيرًا، لم أر ميسي يبكي أبدًا كما رأيته يبكي في برشلونة، لقد آلمته تلك الفترة.. كان هناك دائمًا عدم يقين حول سبب كل هذا، لكن لحسن الحظ أنني أصبحت سعيدًا عندنا انتقلت إلى أتلتيكو مدريد".



وتابع سواريز في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "عندما وصلت إلى برشلونة، أخبرت ميسي بأنني قادم للفوز، وليس لأحل محل أي شخص.. لقد أدرك أنني صادق، وتطورت العلاقة بيننا".



ثم اكمل: "ما يجعلك سعيدًا بهذه المرحلة هو السعادة التي تمتعنا بها نحن الثلاثة (ميسي ونيمار وسواريز) عندما يأتي الهدف عن طريق الاثنين الآخرين، ويبرز التواضع الذي كان سائدًا عندما يتعلق الأمر بمشاركة الأشياء معًا".



-سواريز يُشيد بميسي ونيمار لهذا السبب

وأوضح: "إن ميسي ونيمار جعلاني أفوز بالحذاء الذهبي، لقد سمح لي ليونيل بتنفيذ ركلات الترجيح حتى أتمكن من الفوز بالجائزة، أو على سبيل المثال عندما يصل كلاهما إلى المرمى يحددان أين أنا.. أقدر ذلك كثيرًا، لم يكن هناك غرور، نحن الثلاثة كنا سعداء، كما أن باقي الفريق ركض من أجلنا لأنهم أدركوا ذلك".



وأشار: "في الأيام الأخيرة لي كنت أذهب وأتدرب لكنهم يرسلوني للتدريب بشكل منفصل، لقد عانيت كثيرًا وعدت إلى المنزل وبكيت بسبب الطريقة التي عاملوني بها، لقد كانت أيضًا رسالة مفادها أنهم أرادوا أن يظل ميسي بمفرده.. لم نكن نحن سببًا فيما حدث، لقد كان بسبب فوضى في النادي".



ثم أتم سواريز: "نأمل أن نكون قادرين على الحديث عن وصول الأرجنتين وأوروجواي إلى نهائي كأس العالم حتى نستمتع بالمباراة، سيكون ذلك رائعًا لأمريكا الجنوبية".

