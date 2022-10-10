نجم الزمالك يدرس الرحيل

كشفت تقارير صحفية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يرغب في الرحيل مجددًا عن صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك على سبيل الإعارة.



وأكدت تقارير صحفية أن أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يقترب من الخروج مجددًا معارًا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



ويرى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض أن حاليًا أن الأفضل لأحمد عيد هو الخروج معارًا من أجل المشاركة بشكل مستمر.





وتتطلع إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع أحمد عيد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لكنه لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع الزمالك.



الجدير بالذكر أن أحمد عيد صاحب الـ21 عامًا أعير الموسم الماضي من الزمالك إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي.

