سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

سجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم في بنك الإسكندرية 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.





سعر الدرهم فى بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الدرهم لإماراتي مقابل اليوم الإثنين 10 أكتوبر، درهم إماراتي لكل 3.6730 دولار أمريكي.



سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل اليوم الإثنين 10 أكتوبر، درهم إماراتي لكل 3.6730 دولار أمريكي.





وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي الأربعاء الماضي، بعد يوم من تسجيل أكبر خسائر في يوم واحد منذ أكثر من عامين، معغياب حالة الانتعاش التي شهدتها أسواق الأسهم ومجموعة من العملات قبل يوم واحد.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل مجموعة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.64% وبلغ 110.87 نقاط، بعدما كان قدتراجع 1.3% قبلها بيوم.





وانخفضت قيمة الدولار بأقل قليلا من 4% منذ أن وصل إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 114.78 في وقت سابق.





وانخفضت قيمة اليورو الأربعاء الماضي 0.67% إلى 0.9921 دولار بعد صعوده 1.7% قبلها بيوم.

كما هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 1.08% إلى 1.1352 دولار بعد ارتفاعه في 6 جلسات متتالية.



واستمرإنخفاض الجنيه الإسترليني قليلا وسط تعهد رئيسة الوزراء البريطانية نسبة الديون إلى الدخل القومي، بعدأكثر من أسبوع بقليل من إعلان الحكومة البريطانية عن خطة لخفض الضرائب أدت إلى اضطرابات في سعر العملة الوطنية في البلاد (الجنيه الإسترليني ).