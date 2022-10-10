موقف مهاجم إنتر ميلان من مواجهة برشلونة

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

يواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، استعداداتهم لمواجهة نظيره نادي برشلونة الإسباني، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.


لوكاكو يواصل العمل من أجل اللحاق بمباراة برشلونة
وكشفت تقارير صحفية، عبر ديبورتيفو الإسبانية، على أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، يسابق الزمن من أجل العودة إلى المشاركة ضد برشلونة في اللقاء القادم.


وأكدت التقارير على أن لوكاكو يواصل العمل ويسعى للمشاركة أمام برشلونة ولو على مقاعد البدلاء على أقل تقدير، حيث يغيب لوكاكو عن صفوف إنتر ميلان منذ 40 يوما بسبب معاناته من إصابة عضلية.

txt

مفاجأة.. إنييستا يتمنى العودة إلى برشلونة


نتيجة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بالجولة الثالثة
وتمكن فريق إنتر ميلان، من تحقيق فوزًا مهمًا على حساب نظيره نادي برشلونة، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة.


ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا
ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويليه إنتر ميلان برصيد 6 نقاط ثم برشلونة برصيد 3 نقاط ويحل فيكتوريا بلزن رابعا دون نقاط.
 

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم قبل غلق الانتقالات والإعلان الرسمي خلال ساعات

يلا شوت ناو AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنيستيري اونلاين yalla shoot بث مباشر الاهلي كورة HD

لايف ستريم on sport مجانًا مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت NEW

عاجل.. حقيقة رحيل صلاح محسن إلي سيراميكا كيلوباترا

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الزمالك عن الانتقال للاتحاد السكندري

عاجل.. كولر يمنح رباعي الأهلي دفعة معنوية كبيرة قبل بداية الموسم الجديد

يلا fel3arda شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر ahly على القناة الوطنية المفتوحة kora live

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة نجم الفريق لطلائع الجيش