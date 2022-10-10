موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 بدوري الأبطال

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موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة مساء أمس، على متن طائرة خاصة بعد الفوز على الاتحاد المنستيري، في المباراة التي أقيمت عصر الأحد على استاد مصطفى بن جنات، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ32 بدوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.

الأهلي يفوز على الاتحاد المنستيري

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، بهد سجله اللاعب محمد عبدالمنعم برأسية قاتلة في الدقيقة الـ93، ليسجل أول فوز رسمي لفريقه تحت القيادة الفنية للمدرب السويسري الجديد مارسيل كولر.

الأهلي يستعد لملاقاة الاتحاد المنستيري

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة كولر، صفحة مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيرى، ليستعد إلى مباراة العودة في القاهرة، والتي حددت مساء السبت المقبل على استاد "الأهلي وي السلام".

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وتقام مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى في السادسة مساء السبت المقبل الموافق الـ15 من أكتوبر 2022 على استاد الأهلى والسلام، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والـ8 بتوقيت الإمارات.

الأهلي زعيم القارة

ويمتلك الأهلي رقمًا قياسيًا في عدد الفوز ببطولات دوري أبطال إفريقيا، حيث حصد 10 ألقاب، وكان قاب قوسين من تحقيق الـ11 والثالثة له على التوالي إلا أنه خسر أمام الوداد المغربي في مباراة النهائي التي استضافها المغرب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة  .On Time SPORTS HD

الأهلي وحلم التتويج باللقب الـ11

ويأمل  الأهلي تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال افريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ومصالحة جماهيره بعد الموسم السيئ الذي مر به الفريق، والذي شهد خسارة بطولتي الدوري والكأس.

 

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