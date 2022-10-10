تصريح قوي من ليفاندوفسكي في برشلونة

تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن تجربته الأولى له داخل صفوف الفريق الكتالوني، ومدى رضائه عن الانضمام للفريق.



وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتكيف مع أي أسلوب لعب وتكتيك.. سواء كنا نعتمد على التمريرات القصيرة أو الطويلة، وإذا كنا نميل إلى الاستحواذ على الكرة أو اللجوء إلى الهجمات المرتدة".



وأوضح: "لقد لعبت ضد الفرق الإسبانية في دوري أبطال أوروبا، وأعلم الجودة التي يتمتعون بها، ولا يخيفني ذلك".



وأضاف: "العمل مع جوارديولا لمدة عامين كانا مثل عشرة أعوام.. لقد تعلمت منه الكثير عن برشلونة وكيف كانت فترته هنا. ولقد فهمت بوضوح ما كان يتحدث عنه".



وتابع: "إن العمل مع بيب سهّل علي التكيف مع تكتيكات الفريق وأسلوب لعبه، وليس كأنني جئت دون معرفة ما يجب علي فعله".



وواصل: "لقد غير بيب فكرتي عن كرة القدم.. تعلمت أن أنظر إلى هذه الرياضة ليس فقط كلاعب كرة قدم، لكني أراقب التكتيكات، لقد فهمت الأمور من الداخل ومن الخارج، وما هي الحركات التي يجب القيام بها بشكل أفضل لصالح الفريق، وليس فقط بالنسبة لي".



وأردف: "لقد أسعدني جدًا معرفة أن نادٍ مثل برشلونة مهتم بي. لعب ثماني سنوات في ميونخ وفزت بكل شيء، أنا ممتن جدًا وأردت اتخلذ الخطوة التالية في مسيرتي".



واختتم: "عندما تحدثت مع ماتيو أليماني ولابورتا، فهمت أنهم يريدونني وسيفعلون كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك.. كانت هذه الإشارة التي جعلتني أرى أن الوقت قد حان للرحيل، وأدركت أنني مستعد للانضمام إلى مشروع برشلونة والاستمتاع، لأنه مشروع المستقبل".

