صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين

الاقتصاد
بوابة الفجر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.351 مليار جنيه.

txt

سعر الريال القطري اليوم 10 أكتوبر في البنوك المصرية

txt

سعر الدرهم الإماراتي فى مصر اليوم الأثنين 10 أكتوبر

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 9948 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1903 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12266 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4025 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة.

الاقتصاد المصري

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم قبل غلق الانتقالات والإعلان الرسمي خلال ساعات

يلا شوت ناو AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنيستيري اونلاين yalla shoot بث مباشر الاهلي كورة HD

لايف ستريم on sport مجانًا مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت NEW

عاجل.. حقيقة رحيل صلاح محسن إلي سيراميكا كيلوباترا

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الزمالك عن الانتقال للاتحاد السكندري

عاجل.. كولر يمنح رباعي الأهلي دفعة معنوية كبيرة قبل بداية الموسم الجديد

يلا fel3arda شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر ahly على القناة الوطنية المفتوحة kora live

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة نجم الفريق لطلائع الجيش