استخدمه دون إنترنت.. "واتساب" يطرح ميزة جديدة للمستخدمين طال انتظارها

حرصت شركة واتساب على تقديم أفضل المفاجآت لمستخدمي تطبيقها حول العالم، وهي استخدام التطبيق دون إنترنت، موضحة الخطوات التي على المستخدمين فعلها للاستمتاع بالخدمة.

وميزة جديدة طرحتها شركة واتساب انتظرها المستخدمون لفترة طويلة، وهي إمكانية استخدام التطبيق دون الحاجة إلى إنترنت.

ووفقا لما نشره موقع "freeonplate" التقني، قدم "واتساب" ميزة جديدة للمستخدمين تمكنهم من استخدام التطبيق دون الحاجة إلى إنترنت، وهي ميزة "الأجهزة المترابطة"، من خلال ربط المستخدم جهازه الأساسي بجهاز آخر مثل الكومبيوتر، وبعدها يتمكن المستخدم من الاستفادة من الميزة الجديدة وإرسال واستقبال الرسائل دون أن يكون جهازه الأساسي متصلًا بالإنترنت.

ميزة استخدام واتساب دون إنترنت

وتعد هذه الميزة بمثابة حلًا جديدًا لمشكلة كانت تعوق الكثير من المستخدمين عن فتح حساباتهم على أجهزة أخرى وإمكانية الاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل دون أن يكون الهاتف الذكي الأساسي متصلًا بالإنترنت، ما جعلهم يستقبلون الإعلان عن هذه الميزة بحفاوة شديدة.

خطوات الاستفادة من ميزة واتساب الجديدة

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة واتساب الجديدة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى قائمة إعداد "واتساب".

- النقر على "الأجهزة المترابطة".

- النقر على صفحة "استخدم واتساب على أجهزة أخرى".

- الربط بين الجهازين عن طريق مسح الـQR Code.

ويهذه الميزة، يستطيع الشخص استخدام حساب "واتساب" الخاص به على 4 أجهزة مختلفة دون أن يكون هاتفه الإساسي المُسجل عليه حساب "واتساب" متصلًا بالإنترنت.

كما تتيح هذه الميزة أيضًا إمكانية استمرار "الأجهزة المرتبطة" في الاستفادة بالخدمة وإرسال وتلقي الرسائل لمدة تصل إلى 14 يومًا، بعد انقطاع الهاتف الأساسي عن الإتصال بالإنترنت.